Una società italiana specializzata in tecnologia ha presentato a Milano un nuovo sistema gestionale progettato per le piccole e medie imprese. La piattaforma, chiamata SPACEplus, integra strumenti di intelligenza artificiale per supportare le attività di gestione aziendale. La sua introduzione si inserisce nel mercato italiano delle soluzioni software, con l’obiettivo di semplificare i processi interni e migliorare l’efficienza delle imprese di dimensioni contenute. L’evento ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti di aziende locali.

Le piccole e medie imprese italiane restano il cuore dell’economia del Paese, ma spesso affrontano la trasformazione digitale con strumenti limitati, costi elevati e processi ancora troppo manuali. È su questo terreno che Cegeka prova a inserirsi con SPACEplus, nuova piattaforma ERP presentata a Milano nella sede di Comin & Partners. SPACEplus nasce dall’evoluzione delle precedenti piattaforme sviluppate da Cegeka negli ultimi decenni. Il progetto mantiene alcuni elementi storici della famiglia SPACE - modularità, personalizzazione e semplicità di utilizzo - ma introduce una nuova architettura tecnologica pensata per aumentare prestazioni e scalabilità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cegeka lancia SPACEplus: l’ERP con intelligenza artificiale pensato per le Pmi

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