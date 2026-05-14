Un stagista del Southampton è stato sorpreso mentre filmava l'allenamento della squadra avversaria, il Middlesbrough. L'episodio si è verificato durante le fasi finali dei playoff, in un momento delicato per entrambe le squadre. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine da parte delle autorità sportive, mentre il club dei Saints potrebbe rischiare di perdere la possibilità di arrivare alla finale. La vicenda ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La foto è immediatamente diventata virale. Mostra un uomo nascosto dietro un albero, jeans chiari e felpa nera, mentre con gli auricolari nelle orecchie tiene in mano un iPhone, dietro una rete. L’uomo assomiglia tanto a William Salt, stagista al Southampton. E l’accusa è che con quel telefono stesse filmando l’allenamento del Middlesbrough, rivale nella semifinale dei playoff di Championship che i Saints hanno vinto 2-1 tra andata e ritorno. Si chiama Spygate, è il nuovo scandalo da intrighi, sospetti e popcorn che sta distraendo il calcio inglese dalla sua nuova crociata contro la Var. Non c’è molto tempo per indagare, perché sabato 23 il Southampton dovrebbe giocare a Wembley contro l’Hull City la finale per la promozione, la partita che vale un posto nella prossima Premier. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è una spia del Southampton al centro del Middlesbrough! Indagine in corso, i Saints rischiano la finale

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