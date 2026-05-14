C’è un castello da vedere gratis questo weekend in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, sarà possibile visitare gratuitamente il Castello di Formigine. La struttura sarà aperta al pubblico in occasione della 27esima edizione delle Giornate nazionali dei Castelli, evento che coinvolge diverse località italiane. La manifestazione si svolge su due giorni e offre l’opportunità di entrare nel castello senza costi. Questa iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla promozione del patrimonio storico e culturale della regione.

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