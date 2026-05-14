C’è un castello da vedere gratis questo weekend in Emilia Romagna
In Emilia Romagna, durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, sarà possibile visitare gratuitamente il Castello di Formigine. La struttura sarà aperta al pubblico in occasione della 27esima edizione delle Giornate nazionali dei Castelli, evento che coinvolge diverse località italiane. La manifestazione si svolge su due giorni e offre l’opportunità di entrare nel castello senza costi. Questa iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla promozione del patrimonio storico e culturale della regione.
Formigine (Modena), 14 maggio 2026 — Il Castello di Formigine torna al centro della scena culturale nazionale in occasione della 27esima edizione delle Giornate nazionali dei Castelli, in programma questo weekend nei giorni di sabato 16 e domenica 17 maggio. Un appuntamento diffuso in 19 regioni italiane che, anche quest’anno, punta a riportare l’attenzione su un patrimonio spesso fuori dai grandi circuiti turistici ma fondamentale per leggere la storia del Paese. Nel cuore della pianura modenese, Formigine si prepara ad accogliere visitatori e studiosi tra le sue mura restaurate, in un percorso che intreccia architettura, storia e identità urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Feste tipiche e sagre questo weekend: i 10 appuntamenti imperdibili in Emilia RomagnaIl lungo fine settimana del 25 aprile offre numerose occasioni per esplorare l'Emilia-Romagna attraverso i suoi eventi enogastronomici e...
Quali mostre da vedere a Pasqua e Pasquetta 2026? Dai misteri dell’antico Egitto all’Art Déco, ecco tutte le esposizioni da vedere questo weekendLa settimana di Pasqua non è soltanto l’occasione perfetta per gite fuori porta e pranzi in famiglia, ma rappresenta anche uno dei momenti migliori...
Temi più discussi: Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli: in Emilia Romagna protagonista il Castello di Formigine; Castello delle Rocche, a Finale Emilia si presenta il progetto di conservazione delle sommità delle torri; 14 euro per meno di 100 metri: questa attrazione nel cuore della città è la più cara d’Europa; Tre Proloco unite per promuovere il territorio: a Castello spazio ai Cibi della Tradizione.
In Emilia Romagna c'è la via più misteriosa d'Italia: sembra uscita da un romanzo gotico I racconti legati a questo luogo hanno scritto pagine importanti della storia e della cultura della nostra Penisola, tra particolari nascosti e segreti inconfessabili https://bit.ly/ - Facebook facebook
#RobertoSavi - Results on X | Live Posts & Updates x.com
C’è un castello da vedere gratis questo weekend in Emilia RomagnaNel fine settimana del 16 e 17 maggio aperture straordinarie e percorsi guidati in tutta Italia: a Formigine potrete ammirare uno dei casi più rappresentativi di recupero e valorizzazione del patrimon ... ilrestodelcarlino.it
Castello di Rivalta (Piacenza), c’è il Castel MarketNel Piacentino, il Castello di Rivalta ospita dall’1 al 3 maggio il Castel Market Rivalta, una manifestazione vivace e colorata che anima il borgo con stand di artigianato, creazioni handmade e un’a ... ilrestodelcarlino.it