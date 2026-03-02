Vlahovic strizza l' occhio alla Juve | l' Udinese nel mirino è lui il 9 per la Champions

Vlahovic si prepara a lasciare l’assenza di titolarità e punta a rafforzare il ruolo in attacco. L’attaccante serbo, che può agire anche da sottopunta, si concentra sulla sfida con l’Udinese, mentre il tecnico lavora per trovare la soluzione più adatta. La società valuta la possibilità di portare il giocatore in Champions League come parte del progetto.

Spalletti ha ammesso di non avere altri obiettivi in testa se non quel quarto posto che consentirebbe alla Juve di partecipare alla prossima Champions League. Per lo sprint finale, avrà un compagno di viaggio d’eccezione: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo era stato fra i primi ad accogliere la novità in panchina con entusiasmo, ora vuole anche velocizzare il rientro: se non per il Pisa (ci proverà, senza forzare) con l’Udinese dovrebbe mettersi a disposizione dalla panchina. Spalletti ha chiesto a gran voce un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic per tutto il mercato di gennaio, ma la dirigenza non è riuscita ad accontentarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

