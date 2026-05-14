Cava de’ Tirreni | i caduti del Sacrario nel cuore del Vaticano

A Cava de’ Tirreni, i nomi dei caduti sono stati consegnati al Cappellano Nazionale attraverso l’Albo d’oro. La cerimonia si è svolta nel cuore del Vaticano, dove un rappresentante della comunità locale ha ricordato i soldati metelliani di fronte al Papa. La consegna e la commemorazione sono avvenute in presenza di autorità religiose e civili, con un momento di riflessione dedicato ai militari deceduti.

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? Domande chiave Come è stato consegnato l'Albo d'oro dei caduti al Cappellano Nazionale?. Chi ha rappresentato la memoria dei soldati metelliani davanti al Papa?. Perché questo pellegrinaggio trasforma il sacrificio dei caduti in un impegno civile?. Quali azioni concrete farà il Comitato per trasmettere questi valori ai giovani?.? In Breve Don Cosimo Monopoli ha coordinato l'evento presso la Cattedrale di Magnanapoli.. Presidente Daniele Fasano ha consegnato l'Albo d'oro al Cappellano Gian Franco Saba.. Salvatore Fasano ha redatto il documento storico dei caduti metelliani.. Il pellegrinaggio si è concluso con la Santa Messa a Magnanapoli nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cava de’ Tirreni: i caduti del Sacrario nel cuore del Vaticano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Sacrario Militare di Cava de’ Tirreni e l’albo d’oro nel cuore di San Pietro: l’abbraccio di Papa Leone XIV alla delegazione metellianaTempo di lettura: 2 minutiFede, memoria e impegno civile si intrecciano nel pellegrinaggio giubilare: i nomi dei caduti cavesi portati in omaggio al... Cava de’ Tirreni, ordigno danneggia Casa del CommiatoTempo di lettura: < 1 minutoSi segue la pista dell’attentato: di questa l’ipotesi più attendibile rispetto all’episodio che si è verificato intorno... Temi più discussi: Cava De tirreni, scoppia una condotta del gas: evacuati gli edifici adiacenti; Giro d'Italia, chiuso lo svincolo di Cava de' Tirreni: modifiche alla viabilità fino alle 17 - Il Portico; Cava de’ Tirreni, elezioni comunali 24-25 maggio, effettuato il sorteggio degli scrutatori; Cava de’ Tirreni e la provincia di Salerno: dal Governo Meloni oltre 3,7 milioni per la sicurezza del territorio metelliano. Il Giro d’Italia riparte da Paestum con la sesta tappa verso Napoli dopo la conquista della maglia rosa da parte del portoghese Afonso Eulalio. Il percorso di 142 chilometri favorisce i velocisti con un solo Gpm previsto a Cava de’ Tirreni.... ift.tt/2bLuCre x.com Meteo Cava De' Tirreni DomaniA Cava de' Tirreni domani sarà una giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti. Nel dettaglio: nuvolosità innocua al mattino, brevi rovesci e schiarite al pomeriggio, nubi sparse alla sera. ilmeteo.it Meteo Cava De' Tirreni OggiA Cava de' Tirreni oggi sarà una giornata all'insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima 13°C, massima 18°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, pioggia intermittente e schiarit ... ilmeteo.it