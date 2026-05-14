Caso Minetti per la procura non serve sentire la testimone dei presunti festini | parere sulla grazia confermato

Nella vicenda riguardante Minetti, la procura generale di Milano ha deciso che non è necessario ascoltare la testimone coinvolta nei presunti festini. La richiesta di una rogatoria internazionale, quindi, non sarà avanzata. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa fase dell’indagine. La procura ha ritenuto che le prove già raccolte siano sufficienti per proseguire senza coinvolgere ulteriori testimonianze dall’estero. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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