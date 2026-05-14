Caso Minetti per la procura non serve sentire la testimone dei presunti festini | parere sulla grazia confermato
Nella vicenda riguardante Minetti, la procura generale di Milano ha deciso che non è necessario ascoltare la testimone coinvolta nei presunti festini. La richiesta di una rogatoria internazionale, quindi, non sarà avanzata. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa fase dell’indagine. La procura ha ritenuto che le prove già raccolte siano sufficienti per proseguire senza coinvolgere ulteriori testimonianze dall’estero. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica, senza ulteriori sviluppi ufficiali.
Per la procura generale di Milano non c'è il bisogno di una rogatoria internazionale nel caso Minetti. Perlomeno, riguardo un potenziale interrogatorio con Graciela Mabel De Los Santos Torres, la massaggiatrice che per vent'anni ha lavorato nella villa in Uruguay dove risiedono l'ex consigliera. 🔗 Leggi su Today.it
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? Quel che resta, salvo novità, del caso Minetti: il populismo punitivista di certo giornalismo e poco altro. Con un inquietante particolare in più rispetto al solito: anche il Quirinale non pare aver avuto gli anticorpi necessari per resistervi. - Facebook facebook
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