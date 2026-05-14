Case popolari | Bochicchio propone una riforma per dare più velocità

Un rappresentante politico ha presentato una proposta di riforma che mira a rendere più rapide le procedure di assegnazione delle case popolari. La proposta affronta il tema delle assegnazioni in caso di emergenze idrogeologiche, con indicazioni sulle modalità di gestione e priorità. Sono previste modifiche anche alla struttura di controllo, in particolare riguardo alla supervisione delle assegnazioni dopo la soppressione delle commissioni provinciali. La proposta è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

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