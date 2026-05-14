Una donna di Varese ha acquistato un rudere nel borgo antico di Sambuca, in Sicilia, a un prezzo simbolico di un euro. Dopo averlo comprato, ha dedicato tempo e impegno alla ristrutturazione, trasformando l’edificio in una casa abitabile. La donna descrive la propria esperienza come un modo per dare nuova vita alla proprietà, considerandola un progetto che ha portato anche un senso di soddisfazione personale. La storia si inserisce in un più ampio fenomeno di iniziative di recupero di immobili a basso costo.

«Le case hanno vita, tutto ha un’anima». Lo dice con emozione e orgoglio Juanita, una donna di Varese con un passato difficile che racconta come ha trasformato un rudere comprato a pochi euro nella sua casa dei sogni a Sambuca, borgo antico in Sicilia. E soprattutto racconta la fatica ma anche la gioia di fare la stessa cosa, con un’altra casa fatiscente, per la sua amata nipote, come regalo per la laurea. E quando lo spettatore vede il prima e il dopo, si emoziona pure lui. Prima ci sono muri scrostati, calcinacci, ammassi di cemento e polvere; dopo ci sono ambienti meravigliosi, muri dipinti personalmente dalla proprietaria, un’alcova dove rilassarsi, una cucina accogliente, fiori e dettagli curati con amore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Case a 1 euro", la ristrutturazione diventa poesia

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