Carugi Farmindustria | Sistema italiano copre 60% fabbisogno plasmaderivati
In Italia, circa il 60% dei plasmaderivati viene prodotto con plasma raccolto nel paese, secondo quanto affermato da un rappresentante di Farmindustria. La dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di plasma viene considerata un aspetto problematico per la filiera dei prodotti derivati dal plasma. La questione riguarda la quantità di plasma nazionale disponibile e le sfide legate alla produzione interna. La situazione viene monitorata per garantire un approvvigionamento stabile di questi prodotti essenziali.
Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - "La dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di plasma rappresenta un elemento critico della filiera dei plasmaderivati". Così all'Adnkronos Salute Francesco Carugi, presidente Gruppo aziende emoderivati Farmindustria (Gaef), durante la presentazione - oggi a Roma - della ricerca dell'Istituto Piepoli commissionata da Takeda Italia sulla consapevolezza degli italiani rispetto all'importanza del plasma. "In Italia il sistema di autosufficienza raccoglie circa 900 tonnellate di plasma all'anno - ha spiegato Carugi - ma questa quantità non è sufficiente a coprire interamente il fabbisogno nazionale di farmaci plasmaderivati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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