Carta d’identità elettronica | open day l’11 e 12 aprile ecco sedi e orari

Sabato 11 e domenica 12 aprile si terranno nuovi open day dedicati alla carta d’identità elettronica. L’evento si svolgerà in diverse sedi distribuite sul territorio, con orari ancora da definire. Durante queste giornate, i cittadini potranno recarsi presso i punti di servizio per ottenere o aggiornare la propria CIE. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso ai servizi di identità digitale.

Nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede aperture straordinarie in diversi municipi e punti di rilascio per facilitare il rinnovo del documento. Sabato 11 aprile saranno aperti i Municipi V, VI e VII, mentre domenica 12 resteranno operativi esclusivamente gli ex PIT e il punto di via Petroselli 52, che garantiranno il servizio per entrambe le giornate. L’invito è rivolto in particolare ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che avranno priorità nell’accesso durante gli open day. Si ricorda infatti che, a partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla scadenza indicata. 🔗 Leggi su Funweek.it

Temi più discussi: Sito Istituzionale | CIE: misure per accelerare il rilascio; CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) – AVVISO ALLA CITTADINANZA; Adozione di misure organizzative volte alla dismissione delle carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo e conseguente sostituzione delle stesse con la Carta d’Identità Elettronica (CIE); CIE obbligatoria da agosto: come trasformare la scadenza in innovazione.

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Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agostoDal 3 agosto prossimo la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzata: come richeidere la CIE o carta di identità elettronica, guida passo, passo ... fiscoetasse.com

Vi prego non mi linciate!!!! è il 1 anno che hi la carta docente (sto facendo ricorso x gli altri 5anni)..non ho capito una cosa:ogni anno arriva la carta ma da quel che ho capito non posso cumulare x 4anni giustoogni quanti si riprendono i soldi Ad esempio - facebook.com facebook

Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee, anche con scadenza successiva, non saranno più valide Il @ComuneMI sta contattando le persone interessate proponendo un appuntamento per sostituire il documento cartaceo con la Carta d’Identità Elettro x.com