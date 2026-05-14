Il governo ha dichiarato che continuerà a collaborare con l'Unione europea sulla questione energetica, mantenendo un atteggiamento di condivisione. Tuttavia, ha aggiunto che procederà con interventi nazionali anche se Bruxelles non dovesse concedere maggiore flessibilità di bilancio all’Italia per gestire l’emergenza. La volontà di agire in autonomia resta, indipendentemente dalle decisioni europee.

Giorgetti prepara nuovi aiuti. Aie in allarme: "Le scorte di petrolio si esauriscono" La linea è quella della condivisione con l'Unione europea, ma in ogni caso il governo non si sottrarrà dall'intervento anche nel caso in cui Bruxelles non concedesse all'Italia più flessibilità di bilancio per far fronte all'emergenza. «Le misure sul caro energia sono la vera priorità» e come governo «abbiamo instaurato un dialogo serrato con la Commissione europea», ha detto ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera. Il ministro ha rilevato come «solo all'esito delle trattative...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Caro energia? Trattiamo con la Ue"

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“WE WILL MEET SLOVAKIA’S NEEDS”: Putin Pledges Full Energy Support to Fico | DRM News | AF1I

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