Caro energia l’Ue se la cava con un aiutino

La Commissione europea ha annunciato un nuovo piano che prevede l’utilizzo di fondi di Stato destinati ai settori più colpiti, tra cui agricoltura, pesca, trasporti e industria pesante. La misura mira a sostenere le aziende e le attività economiche che si trovano in difficoltà a causa delle recenti tensioni nel settore energetico. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità economica di alcune filiere chiave.

La Ue apre agli aiuti di Stato per far fronte all’impatto della crisi energetica e impedire che i Paesi membri vadano in recessione. Si tratta di una deroga «temporanea» a una normativa che è piuttosto rigida e che quindi è incapace di rispondere all’emergenza. Saranno previste misure «mirate e specifiche» come ha spiegato un alto funzionario della Ue. Sulla normativa che vieta gli aiuti di Stato, ci sono già stati interventi in passato, nel 2020, per la pandemia e nel 2022, per l’invasione dell’Ucraina. Ora però la situazione è differente poiché questa crisi, al momento, afferma ancora la fonte nella Commissione Ue, colpisce solo «alcuni settori», quindi le misure saranno circoscritte a quei comparti e con efficacia limitata nel tempo, ovvero fino al 31 dicembre 2026.🔗 Leggi su Laverita.info

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