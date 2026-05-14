Carcere il modello messicano | i detenuti che mediano contro la violenza

In alcuni penitenziari, sono stati introdotti programmi di mediazione tra pari come alternativa alla repressione. I detenuti coinvolti nel progetto agiscono come mediatori per risolvere conflitti tra i loro compagni, senza ricorrere alle forze dell'ordine o alle punizioni tradizionali. Questa metodologia si basa sulla collaborazione tra pari e mira a ridurre le tensioni all’interno delle carceri. Tuttavia, rimangono domande su come i detenuti senza titoli ufficiali possano gestire efficacemente i conflitti in questo modo.

? Domande chiave Come possono detenuti senza titoli gestire i conflitti nei penitenziari?. Cosa accade quando la mediazione tra pari sostituisce la repressione?. Perché il modello messicano è stato testato nel carcere di Bollate?. Come si evita che i mediatori creino nuove gerarchie criminali?.? In Breve Formazione dei mediatori di 130 ore in sei mesi nel centro di Hermosillo.. Modello attivo dal 2004 nello stato messicano di Sonora per gestire il sovraffollamento.. Applicazione della mediazione comunitaria presso il carcere femminile di Milano-Bollate dal 2015.. Metodo basato sulla gestione dei bisogni per prevenire la recidiva post-detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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DENTRO IL CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DI PABLO ESCOBAR IN COLOMBIA

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