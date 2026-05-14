Caos 37° giornata di Serie A Lega e Prefetto hanno deciso | ecco quando si gioca Juve-Fiorentina

Durante la 37ª giornata di Serie A si sono susseguite diverse decisioni riguardanti le partite in programma. La Lega e il Prefetto hanno stabilito che il derby di Roma tra Roma e Lazio si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12. Questa scelta è arrivata dopo un periodo di tensioni e trattative legate a ricorsi e decisioni istituzionali. La partita tra Juventus e Fiorentina, originariamente prevista in altra data, è stata influenzata da questi sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui