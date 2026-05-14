Candle painting con degustazione di bollicine
Si svolge un workshop dedicato all’arte di decorare candele, durante il quale i partecipanti potranno dipingere a mano con motivi floreali. L’evento prevede anche una degustazione di bollicine, creando un’occasione di confronto tra arte e gusto. I partecipanti avranno modo di esprimersi attraverso la pittura su candele e di assaporare le bollicine in un ambiente informale e creativo.
Un workshop creativo dove fiori, candele e bollicine si incontrano. Durante questo laboratorio dipingerai a mano una candela con decorazioni floreali. Con pennelli e colori potrai creare petali delicati, piccoli bouquet, foglie e pattern botanici ispirati alla primavera.Non serve saper dipingere.🔗 Leggi su Veronasera.it
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