Candle painting con degustazione di bollicine

Si svolge un workshop dedicato all’arte di decorare candele, durante il quale i partecipanti potranno dipingere a mano con motivi floreali. L’evento prevede anche una degustazione di bollicine, creando un’occasione di confronto tra arte e gusto. I partecipanti avranno modo di esprimersi attraverso la pittura su candele e di assaporare le bollicine in un ambiente informale e creativo.

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