Diamond Painting Kit Completo Donna Diamond Painting Adulti Grandi Dimensioni 5 Pezzi 60x100cm Quadro con Diamanti Paesaggio Diamanti Dipinti a 5D Arte Terapia Anti-Stress Idee Regalo Donna0m-512 – idea regalo inter

Un kit completo di diamond painting con cinque quadri di grandi dimensioni, ciascuno di 60x100 cm, è disponibile per adulti. I paesaggi in diamanti a 5D vengono presentati come opere d’arte terapeutiche e anti-stress, ideali come regalo per donne. La confezione include tutto il necessario per realizzare i quadri, che si rivolgono a chi cerca un’attività artistica e rilassante.