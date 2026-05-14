Camion sbanda sulla Oltrecolle e finisce contro il guardrail | il carico in bilico rischia di cadere sopra le case

Nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2026, a Como si è verificato un incidente sulla strada di via Oltrecolle. Un camion appartenente alla Croce Rossa Italiana, impegnato nel settore protezione civile, ha perso il controllo a causa di un problema meccanico mentre saliva lungo la strada. Il veicolo ha sbandato, finendo contro il guardrail e lasciando il carico in bilico, rischiando di cadere sopra le case situate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi, 14 maggio 2026, a Como, dove un camion della Croce Rossa Italiana – settore protezione civile – ha avuto un problema meccanico mentre affrontava la salita di via Oltrecolle. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando sul posto sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARCIANISE - Tragedia sulla Statale 265: trave in cemento spezza il camion e uccide l’autista Sullo stesso argomento Como, camion della Croce Rossa in biblico contro un guard rail (sopra le case): paura in via OltrecolleComo, 14 maggio 2026 – I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14. Como, camion della Croce Rossa in biblico contro un guard rail (sopra le case): paura in via OltrecolleIl mezzo pesante si è sbilanciato dal peso mentre percorreva una salita. immediato l’interventod ei vigili dle fuoco, che hanno porvveduto alla messa in sicurezza ... ilgiorno.it Camion della Croce Rossa perde il controllo in salita a Como e si ferma contro il guard rail sopra alcune casePaura in via Oltrecolle: il mezzo pesante ha iniziato a scivolare verso valle. Nessun ferito, strada chiusa durante le operazioni di soccorso ... varesenews.it