Durante la sessione di calciomercato, si è parlato di un possibile interesse del Milan per il difensore Abubacarr Sedi Kinteh. Questa voce è stata riportata dall’osservatore Marco Palma, che ha menzionato il nome del giocatore in una trasmissione radiofonica. Non ci sono dettagli ufficiali sulle trattative o sul costo del cartellino, ma il nome di Kinteh è stato indicato come una possibile opzione per la rosa del club.

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato anche l'osservatore Marco Palma. Tra i vari nomi fatti per le squadre della Serie A, Palma ha parlato anche di un possibile obiettivo di calciomercato. Parliamo di Abubacarr Sedi Kinteh, difensore centrale gambiano del Tromsoe, classe 2006. Palma lo descrive in questo modo: "Potente difensore centrale, nazionale maggiore del Gambia. Sempre attento in marcatura, dotato di grande fisicità e aggressività, veloce nei recuperi e molto bravo nel gioco aereo". L'osservatore aggiunge altri dettagli sul possibile obiettivo del mercato rossonero: "Cresciuto calcisticamente in Senegal è stato notato dagli osservatori del club norvegese del Tromsoe che nel gennaio del 2025 lo ha acquistato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, anche il Milan su Abubacarr Sedi Kinteh: ecco chi è e il costo

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