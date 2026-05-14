Buonvino streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata della serie di Rai 1

Stasera, 14 maggio 2026, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction Buonvino. La serie è visibile anche in streaming, con modalità che permettono di seguire la puntata da dispositivi diversi rispetto alla televisione. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai canali specifici di streaming o alle piattaforme ufficiali, ma si sa che la trasmissione è programmata sia in diretta televisiva che online.

Buonvino è la fiction in onda su Rai 1 questa sera, 14 maggio 2026, con la seconda puntata. La nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza – una produzione Palomar, a Mediawan company, in collaborazione con Rai Fiction – sarà in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai 1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero. Ma dove vedere Buonvino – Misteri a Villa Borghese in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. Appuntamento in prima serata su Rai 1 oggi, 14 maggio 2026, alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

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