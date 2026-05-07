Buonvino – Misteri a Villa Borghese anticipazioni ultima puntata di giovedì 14 maggio 2026

© US Rai Sono solo due le puntate della prima stagione di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, serie Palomar diretta da Milena Cocozza e tratta dai romanzi di Walter Veltroni con protagonista il Commissario di Polizia Giovanni Buonvino. Veltroni, che è anche consulente editoriale della serie, ha creato questo personaggio nel 2019 e da allora ha pubblicato già ben sei delle sue indagini, praticamente una all’anno. A seguire le anticipazioni della seconda e ultima puntata, in onda su Rai 1 giovedì prossimo. Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni seconda e ultima puntata di giovedì 14 maggio 2026. 1×02 C’è un Cadavere al Bioparco:...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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