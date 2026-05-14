Nella serata del 14 maggio, Rai 1 trasmetterà il secondo episodio di una fiction ispirata ai romanzi di Walter Veltroni. La serie, intitolata “Misteri a Villa Borghese”, vede protagonisti Buonvino e Giorgio Marchesi. La narrazione si concentra su eventi misteriosi ambientati nella famosa villa romana, con un cast che si prepara a portare avanti la storia nelle prossime puntate.

Dopo l'ottimo riscontro di pubblico della scorsa settimana, con 3.355.000 spettatori pari al 20,3% di share, torna su Rai 1 Buonvino - Misteri a Villa Borghese, la fiction con Giorgio Marchesi nei panni del commissario nato dalla penna di Walter Veltroni. Prodotta da Palomar con Rai Fiction, la serie trasforma Villa Borghese nel cuore di un fitto mistero, dove dietro una quiete apparente si nascondono casi da risolvere e ombre che riaffiorano dal passato. Giovanni Buonvino, vicequestore chiamato a ricominciare in un commissariato considerato periferico, si trova così a fare i conti con enigmi che sembrano più grandi di lui. Appuntamento con la seconda e ultima puntata oggi 14 maggio, alle 21.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Buonvino, Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi: anticipazioni del 14 maggio

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