Bucine teatro e solidarietà per Lorenzo |

A Bucine si è svolta una serata dedicata allo spettacolo e alla solidarietà per aiutare un giovane del Valdarno che da diversi anni affronta una complessa condizione sanitaria. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di persone interessate a sostenere la causa attraverso il teatro e altre iniziative. La serata si è conclusa con un momento di raccolta fondi dedicato al ragazzo e alla sua famiglia.

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Arezzo, 14 maggio 2026 - Una serata di spettacolo e solidarietà per sostenere un ragazzo valdarnese che da anni combatte una difficile battaglia sanitaria. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 21.15, il Teatro Comunale di Bucine ospiterà lo spettacolo benefico “Cercasi disperatamente anima gemella”, commedia brillante moderna in due atti firmata da Giuseppina Cattaneo e portata in scena dalla Compagnia Teatrale Amatoriale La Fraschetta con il patrocinio del Comune di Bucine. L’ingresso sarà libero a offerta e l’intero ricavato della serata verrà destinato a sostenere le cure necessarie a Lorenzo, quattordicenne nato e residente in Valdarno, che da anni affronta un complesso percorso medico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine, teatro e solidarietà per Lorenzo: ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: "Ahmen" - Teatro comunale di Bucine “Uomo e galantuomo” al Teatro Apollo: una serata di teatro e solidarietà con Tria CordaLECCE - Il 29 marzo a Lecce la commedia di Eduardo De Filippo: il ricavato dei biglietti sostiene i progetti per i bambini ricoverati nel Polo... Teatro e solidarietà. Quando la coppia è di tre personeUltimo appuntamento di quest’anno con il Memorial Franca Lodovichi e Antonio Lazari, la rassegna di teatro amatoriale che unisce l’amore per la commedia alla solidarietà, con l’obiettivo di ... lanazione.it Teatro e solidarietà: al San Demetrio di Salerno va in scena Ago, Cuttone e CunfiettiGiovedì 28 maggio alle ore 19.00, il Cinema Teatro San Demetrio di Salerno ospita Ago, Cuttone e Cunfietti, commedia in due atti scritta da Eduardo Barra, con il riadattamento e la regia di Brunella D ... salernotoday.it