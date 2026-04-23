Azzurro come il pesce ' Cesena in fiore' e Festa de mutor | nel Cesenate un weekend di sapori musica e divertimento

Nel Cesenate, il fine settimana si presenta ricco di eventi in programma, tra sagre dedicate al pescato dell'Adriatico, raduni di motociclisti e festival dedicati alla cultura country. Contestualmente alle celebrazioni per la Festa della Liberazione, le iniziative si svolgono principalmente all'aperto e comprendono anche momenti di musica e intrattenimento. La zona si anima con diverse attività che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo un calendario vario e partecipato.

Nel Cesenate il fine settimana, che quest'anno coincide anche con le celebrazioni per la Festa della Liberazione, si apre con un ricco calendario di appuntamenti all'aperto: sagre dedicate al pescato dell'Adriatico, raduni per motociclisti, festival dedicati alla cultura country e poi musica dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cesenatico, nel weekend tornano protagonisti i sapori del mare con "Azzurro come il pesce"Dal 24 al 26 aprile, Cesenatico ospita la 26esima edizione di “Azzurro come il pesce”, la kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: I MENU' DI AZZURRO COME IL PESCE 2026; Sagre, con ‘Azzurro come il pesce’ il centro si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto; Tra cultura e tradizione: circo, spoja lorda, pesce azzurro e auto d'epoca in questo nuovo weekend primaverile; Le sagre di gusto per il weekend del 25 aprile. Azzurro come il pesce 2026: Cesenatico celebra il mare e la tradizioneDal 23 al 26 aprile 2026 torna Azzurro come il Pesce a Cesenatico. Scopri il programma, gli stand gastronomici e gli eventi dedicati alla Canocchia. livingcesenatico.it Azzurro come il Pesce: il menù della tradizione con Pescatori a casa vostraTorna a Cesenatico uno degli appuntamenti della cucina di mare: Azzurro come il Pesce. Tra i protagonisti anche l’associazione Pescatori a casa vostra ... livingcesenatico.it Festa dei Papaveri e Primavera Riapre il Parco del Lavandeto di Assisi dal 25 Aprile al 10 Maggio per tutti i weekend. Un’esperienza immersa nella natura tra fiori, profumi e attività per tutti. Ogni giorno troverai: * Mostra mercato di piante e fiori * Stand arti - facebook.com facebook