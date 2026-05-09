Roshelle ospite del Cortona Comics 2026 il 6 e 7 giugno – Da venerdì 8 maggio fuori il nuovo singolo Veleno
Roshelle sarà protagonista il 6 e 7 giugno al Cortona Comics 2026 ( cortonacomics.it ), dove incontrerà il pubblico per presentare l’album fresco di release “ Mangiami pure ”. Un imperdibile appuntamento per i fan, che avranno l’occasione di vivere un’esperienza diretta e autentica con l’artista. Per l’occasione, Roshelle ha in serbo una sorpresa speciale: tutti coloro che acquisteranno l’album nelle due giornate riceveranno uno sketch originale realizzato e firmato da lei, un cadeau esclusivo che unisce musica e illustrazione e racconta a pieno la sua identità creativa. La presenza di Roshelle si inserisce nel programma della quarta edizione del Cortona Comics, festival dedicato al fumetto che dal 5 al 7 giugno 2026 animerà il centro medievale di Cortona con mostre, incontri, panel, workshop, gaming e cosplay.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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