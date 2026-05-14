Gli ultimi dati diffusi da Fiera Milano riguardano i risultati di un’operazione legata a un investimento strategico di oltre 25 milioni di euro, promosso dalla Fondazione Fiera Milano. I risultati mostrano un andamento positivo, confermando la solidità della scelta di investire nell’ambito olimpico. Questa iniziativa ha coinvolto vari aspetti dell’attività dell’ente, portando a risultati che vengono presentati come un riscontro della validità di quella strategia. La comunicazione ufficiale sottolinea il successo ottenuto attraverso questa operazione.

“Il successo dell’operazione olimpica, confermato anche dagli ottimi risultati presentati ieri da Fiera Milano, dimostra la validità di una scelta strategica che Fondazione Fiera Milano ha portato avanti con convinzione attraverso un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro. Un progetto che ha consentito, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, di ospitare le competizioni all’interno di strutture temporanee realizzate in un quartiere fieristico, facendo di Fiera Milano un modello innovativo che potrà rappresentare un esempio anche per le future edizioni dei Giochi”, Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera commenta così i dati di bilancio del primo trimestre 2026 che sono stati da record con ricavi a 126,4 milioni e un risultato netto di 27,7 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bozzetti: “I risultati di Fiera Milano confermano la bontà strategica dell’investimento olimpico”

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