Il Bonus Staff House riguarda il settore turistico, ma al momento mancano ancora 26,8 milioni di euro per coprire tutte le richieste presentate. Questa cifra rappresenta un'eventuale carenza di fondi che potrebbe influire sulle aziende del settore. Le domande sono state presentate da diverse regioni, alcune delle quali potrebbero non ricevere il contributo completo a causa di questa mancanza di risorse.

? Domande chiave Quanto incide il deficit di 26,8 milioni sulle imprese turistiche?. Quali regioni rischiano di restare senza fondi per lo staff?. Come influirà l'ordine cronologico delle domande sull'esito dei contributi?. Perché le microimprese sono le più colpite dal bando Invitalia?.? In Breve Micro e medie imprese rappresentano l'88% delle domande totali presentate.. Trentino-Alto Adige guida le richieste con 21,8 milioni di euro richiesti.. Veneto registra il 13% delle istanze per un totale di 17 milioni.. Campania presenta domande per 10 milioni di euro su 16,4 investiti.. Al 5 maggio 2026, le domande per il bonus affitto Staff House hanno raggiunto quota 102, portando la richiesta complessiva a 80,8 milioni di euro a fronte di soli 54 milioni inizialmente stanziati da Invitalia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus Staff House: mancano 26,8 milioni per le domande del turismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lavoratori turismo, al via ai contributi Staff House per le imprese, domande dal 2 aprileDalle ore 12 del 2 aprile 2026 sino alle ore 17 del 5 maggio 2026 le imprese del settore turistico – ricettivo e quelle operanti nelle attività di...

Leggi anche: Fondo staff house: i primi 54 milioni per finanziare la transizione digitale ed ecologica del turismo

Si parla di: Bonus affitto lavoratori turismo, le risorse non bastano per tutte le domande: cosa succede ora?; Perchè i costi degli affitti continuano a crescere e i contratti, bonus e agevolazioni con cui si può risparmiare.