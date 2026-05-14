In Lombardia si stanno svolgendo le partite del mondiale Under 11 tra le squadre di Boca e River, due club sudamericani con un forte seguito. I giovani calciatori stanno affrontando le squadre italiane in incontri che coinvolgono diverse rappresentative di club di livello internazionale. La competizione vede alla guida dei team allenatori riconosciuti nel settore giovanile e coinvolge anche alcune leggende del calcio, che partecipano come ospiti o osservatori. Le partite si svolgono in vari impianti della regione, con un’ampia partecipazione di pubblico.

? Punti chiave Chi sono le leggende del calcio che guideranno i piccoli campioni?. Quali club mondiali affronteranno le squadre italiane in Lombardia?. Come influenzerà questo confronto interculturale la crescita dei giovani atleti?. Perché l'evento è diventato un crocevia tra Europa e Argentina?.? In Breve Torneo dal 22 al 24 maggio presso il Centro Eracle FC di Casnate con Bernate.. Partecipano venti squadre provenienti da otto nazioni diverse con dodici club stranieri.. Gianluca Zambrotta, Bergomi, Ambrosini e Galli supportano l'iniziativa educativa per gli under 11.. Federica Picchi ha presentato l'evento a Palazzo Lombardia sottolineando i valori sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boca e River in Lombardia: il mondiale Under 11 sfida i colossi

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