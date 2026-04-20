River Plate Boca Juniors 0-1 Paredes gela il Monumental | ecco com’è andato il Superclasico argentino

Nel Superclasico argentino, la partita tra River Plate e Boca Juniors si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Paredes, ex calciatore di Juventus e Roma, che ha sbloccato il risultato nel corso del secondo tempo. La sfida si è disputata allo stadio Monumental, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

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