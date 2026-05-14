Bimbo di 13 mesi morto nel sonno all’asilo a Parma l’autopsia | broncopolmonite bilaterale di origine virale

Un bambino di 13 mesi è deceduto mentre dormiva all’interno di un asilo a Parma. Dopo l’autopsia, è stato accertato che la causa del decesso è stata un’insufficienza respiratoria acuta provocata da una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale. La polmonite ha coinvolto entrambi i polmoni, portando alla morte del piccolo durante il sonno. I risultati dell’esame autoptico sono stati comunicati alle autorità competenti.

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L’autopsia sul piccolo morto durante il sonnellino pomeridiano all’asilo ha stabilito che il bambino è stato vittima di un'insufficienza respiratoria acuta dovuta a una broncopolmonite bilaterale di probabile origine virale. Si va verso l‘archiviazione per le maestre indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimbo morto all’asilo, l’esito shock dell’autopsia: “Un’agonia, com’è morto”Una ricostruzione che aggiunge nuovi elementi, drammatici, a una vicenda che ha scosso profondamente una comunità. Leggi anche: Bimbo morto all'asilo nido, l'esito dell'autopsia: "Agonia di quasi 5 minuti" Temi più discussi: Bimba di 3 mesi morta all'improvviso: la tragedia in un piccolo campo rom nel Foggiano; Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese; Bimba di 22 mesi precipita dalle scale. Trasportata in eliambulanza al Salesi; Seggiolini auto: guida alla normativa. Prova a rapire un bimbo di sei mesi dal passeggino: arrestato 30enne a Sampierdarena x.com Morì a 13 mesi in un asilo nido a Parma, l’esito dell’autopsia: Fu polmoniteBOLOGNA - Il 3 dicembre scorso un bimbo di 13 mesi fu trovato esanime nel lettino del suo asilo nido di Parma al risveglio dal momento nanna. bologna.repubblica.it Bimbo di tre mesi muore nel campo nomadi: un rigurgito di latte lo ha soffocato. Inutili i soccorsiÈ accaduto a Ordona, in provincia di Foggia. I genitori del piccolo hanno dato l’allarme ma quando è arrivato il personale del 118 non c’era più nulla da ... bari.repubblica.it