In vista del Gran Premio di Catalogna, il pilota ha espresso cautela riguardo alle aspettative per il mondiale, sottolineando che manca ancora molto alla fine della stagione. Ha inoltre commentato che, quando tornerà in pista, il pilota spagnolo avrà voglia di vincere, senza fare previsioni precise. Riferendosi al circuito, ha ricordato le difficoltà incontrate lo scorso anno e ha evidenziato che la moto Aprilia è stata completamente rivista rispetto alle edizioni precedenti.

“Il Mondiale? Siamo solo alla quinta gara, è inutile e prematuro fare adesso discorsi sul Mondiale. È chiaro che è importante avere costanza di risultati per cercare di portare a casa sempre il massimo. E poi c’è sempre Marquez da tenere in considerazione, uno come lui non può mai essere escluso dalla lotta”. Marco Bezzecchi tiene i piedi per terra alla vigilia delle prime prove del GP di Catalogna. Il romagnolo dell’Aprilia è il leader iridato con un punto di vantaggio sul compagno di marca Jorge Martin, una sfida nella sfida. Il percorso è ancora lunghissimo, meglio pensare di volta in volta, anche perché proprio l’ultima gara di Le Mans ha segnalato che gli avversari non hanno intenzione di lasciarlo scappare in classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Il Mondiale? È presto. E appena torna, Marquez avrà fame di vincere"

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MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA #5

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