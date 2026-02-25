Sudtirol vs Venezia ventisettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. La promozione diretta per i lagunari passa anche da questa trasferta in Alto Adige dove troveranno un avversario che non vuole accontentarsi della salvezza. Sudtirol vs Venezia si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. Sudtirol vs Venezia si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Druso. SUDTIROL VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono vicini alla salvezza, ma tengono d’occhio anche la zona playoff, visto che occupano la nona posizione con 33 punti. La pesante sconfitta di Palermo non sembra aver scalfito le convinzioni della squadra di Castori, che vuole far valere il fattore casalingo che si è sempre rivelato decisivo. I lagunari guardano tutti dall’alto, forti dei loro 56 punti, e sono sempre più lanciati verso la Serie A. La squadra di Stroppa è reduce dalla vittoria di Pescara che ha ulteriormente rafforzato il loro obiettivo stagionale, e vogliono dimostrarlo anche contro il Sudtirol. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

