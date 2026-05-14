Barbaric | il mix tra Deadpool e Game of Thrones diventa una serie TV per Netflix

Netflix ha dato il via libera a una nuova serie TV intitolata Barbaric, un drama fantasy ambientato in un mondo medievale e ispirato a un fumetto pubblicato da Vault Comics. La produzione si basa sul racconto omonimo e si unisce alla vasta offerta di contenuti di genere disponibile sulla piattaforma. La serie è descritta come un mix tra elementi di azione e fantasy, con un tono che rimanda a produzioni come Deadpool e Game of Thrones.

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