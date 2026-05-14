Barbaric | il mix tra Deadpool e Game of Thrones diventa una serie TV per Netflix
Netflix ha dato il via libera a una nuova serie TV intitolata Barbaric, un drama fantasy ambientato in un mondo medievale e ispirato a un fumetto pubblicato da Vault Comics. La produzione si basa sul racconto omonimo e si unisce alla vasta offerta di contenuti di genere disponibile sulla piattaforma. La serie è descritta come un mix tra elementi di azione e fantasy, con un tono che rimanda a produzioni come Deadpool e Game of Thrones.
Netflix ha ufficialmente acceso il semaforo verde per Barbaric, un nuovo drama fantasy medievale basato sull’omonimo best-seller di Vault Comics. Il progetto, nato dalla collaborazione tra A+E Studios e la 100% Productions di Sheldon Turner e Jennifer Klein, promette di portare sullo schermo un’estetica cruda e irriverente. La notizia è stata confermata da Deadline. Barbaric viene descritto come l’incontro definitivo tra la violenza gonzo di Deadpool e l’epica di Game of Thrones. L’adattamento sarà curato da Sheldon Turner (già autore di Up In The Air e X-Men: L’inizio), che ricoprirà il ruolo di creatore e co-showrunner insieme a Robert Rovner.🔗 Leggi su Universalmovies.it
Sullo stesso argomento
Game of Thrones: Grazie a una delle più grandi star in assoluto, Brock LesnarLa più grande star generata da questo business insieme a Hulk Hogan, The Rock e John Cena.
Gundam: Shioli Kutsuna di Deadpool si unisce al cast stellare della serie Live-Action di NetflixIl progetto live-action di Gundam è senza dubbio uno dei titoli più caldi nel futuro di Netflix.