Baldassarre corregge Meloni | Il pareggio esiste solo nei campionati di calcio | INTERVISTA
Durante un’intervista, Baldassarre ha commentato le dichiarazioni di Meloni, affermando che il concetto di pareggio esiste solo nei campionati di calcio. Ha espresso sorpresa per la qualità degli interventi ascoltati, definendoli fuori da ogni considerazione sensata. La discussione si è concentrata sulle differenze tra il linguaggio sportivo e quello delle questioni politiche, evidenziando come alcune affermazioni siano state considerate poco precise o inappropriate. La conversazione ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, senza però portare a conclusioni definitive.
“Sono attonito dalla qualità degli interventi, ho sentito dire cose fuori da ogni considerazione“. Lo sconcerto affiora come sugheri dall’acqua da quelle prime parole che il presidente emerito della Corte Costituzionale,Antonio Baldassarre, pronuncia per sintetizzare la sua esperienza in audizione in commissione Affari costituzionali. “Dire che l’attualelegge elettorale ricorda la legge Acerbo, come ha detto un certo professore,significa nonconoscere l’Abc del diritto costituzionale““, stigmatizza il costituzionalista umbro che, oltre alla lunga attesa, ha assistito ad una disorientata sfilata di molti dei colleghi sentiti per analizzare la riforma in ogni sua problematica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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