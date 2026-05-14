Avellino scoperta piantagione di marijuana | ai domiciliari una coppia

A Avellino, i Carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana che conteneva oltre 100 piante e più di 122 chili di droga sequestrata. La scoperta ha portato all'arresto di una coppia, che ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo le stime degli investigatori, la quantità di marijuana sequestrata avrebbe potuto produrre circa 248 mila dosi. L'operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

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