Avellino scoperta piantagione di marijuana | ai domiciliari una coppia
A Avellino, i Carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana che conteneva oltre 100 piante e più di 122 chili di droga sequestrata. La scoperta ha portato all'arresto di una coppia, che ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo le stime degli investigatori, la quantità di marijuana sequestrata avrebbe potuto produrre circa 248 mila dosi. L'operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di droga nella zona.
I Carabinieri hanno sequestrato oltre 122 chili di marijuana e circa 100 piante: secondo gli investigatori si sarebbero potute ricavare circa 248mila dosi.. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di una coppia di coniugi irpini, ritenuti gravemente indiziati, allo stato delle indagini, dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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