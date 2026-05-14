Avellino indagati due medici | morte di una donna dopo la visita

Due medici sono indagati ad Avellino dopo la morte di una donna avvenuta pochi giorni dopo una visita specialistica. La donna è stata dimessa dall’ospedale e tre giorni dopo è entrata in coma. Durante la visita, si è verificato un rifiuto di una trasfusione urgente, il motivo del quale non è ancora chiaro. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa sequenza di eventi.

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? Punti chiave Perché la trasfusione urgente è stata negata durante la visita specialistica?. Come si è passati dalla dimissione al coma in soli tre giorni?. Chi deve rispondere della decisione presa durante l'attività in intramoenia?. Quali errori nei protocolli hanno causato il decesso della sessantatreenne?.? In Breve Denuncia presentata dai familiari al magistrato Marco Auciello dopo il decesso.. Visita al pronto soccorso il 24 aprile e consulenza intramoenia il 28 aprile.. Paziente in coma per arresto cardiaco il 1 maggio prima del decesso.. Indagini sul mancato intervento di trasfusione urgente durante la visita specialistica.. Due medici dell’ospedale Moscati di Avellino risultano indagati dalla Procura per omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario dopo il decesso di una sessantatreenne avvenuto il 2 maggio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, indagati due medici: morte di una donna dopo la visita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta sulla morte di una 63enne all'Ospedale Moscati di Avellino: indagati due mediciAd Avellino ci sono tre date che adesso finiscono dentro un’inchiesta della Procura: 24 aprile, 28 aprile e 2 maggio. Donna muore dopo intervento al cervello: indagati due medici del "San Luca"Due medici in servizio nel reparto di rianimazione dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania sarebbero stati iscritti nel registro degli... Temi più discussi: Dimessa due volte, muore, indagati due medici di Avellino; Inchiesta sulla morte di una 63enne all'Ospedale Moscati di Avellino: indagati due medici; Avellino, muore dopo le dimissioni dal Moscati: indagati due medici; Avellino, muore dopo due dimissioni dal Moscati: indagati due medici. Dimessa due volte, muore, indagati due medici di Avellino. La procura contesta i reati di omicidio colposo e lesioni #ANSA x.com Dimessa due volte, muore, indagati due medici di AvellinoDue medici dell'ospedale Moscati di Avellino sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura con l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. (ANSA) ... ansa.it Avellino, due medici del Moscati indagati per la morte di una pazienteDue medici dell'ospedale Moscati di Avellino indagati per omicidio colposo e lesioni dopo il decesso di una 63enne ... it.blastingnews.com