Inchiesta sulla morte di una 63enne all' Ospedale Moscati di Avellino | indagati due medici

Un’indagine della Procura di Avellino coinvolge tre date, rispettivamente il 24 aprile, il 28 aprile e il 2 maggio, relative alla morte di una donna di 63 anni all’Ospedale Moscati. Due medici risultano attualmente indagati nel procedimento. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle cure e degli eventi che hanno portato al decesso, senza ancora fornire ulteriori dettagli pubblici.

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