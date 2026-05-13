Inchiesta sulla morte di una 63enne all' Ospedale Moscati di Avellino | indagati due medici
Un’indagine della Procura di Avellino coinvolge tre date, rispettivamente il 24 aprile, il 28 aprile e il 2 maggio, relative alla morte di una donna di 63 anni all’Ospedale Moscati. Due medici risultano attualmente indagati nel procedimento. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle cure e degli eventi che hanno portato al decesso, senza ancora fornire ulteriori dettagli pubblici.
Ad Avellino ci sono tre date che adesso finiscono dentro un’inchiesta della Procura: 24 aprile, 28 aprile e 2 maggio. In mezzo, ci sono gli accessi di una donna di 63 anni all’ospedale Moscati, le valutazioni mediche, le attese, una trasfusione che – secondo quanto denunciato dai familiari –.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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