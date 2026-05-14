Autonomia il Senato approva la riforma | Passaggio storico per Trentino e Alto Adige

Il Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige con 129 voti favorevoli e 48 astensioni. L’atto è stato approvato senza voti contrari e rappresenta un passaggio importante per la regione. La delibera riguarda la modifica delle norme che regolano l’autonomia della regione, e ora passa alla fase successiva per la sua attuazione. La decisione è stata presa nel contesto di un iter legislativo che si è concluso con questa approvazione definitiva.

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Il via libera è arrivato in Senato senza voti contrari. Con 129 sì e 48 astensioni, Palazzo Madama ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale dello Statuto d’Autonomia del Trentino-Alto Adige. Un passaggio politico e istituzionale atteso da anni, che ridisegna gli equilibri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il13 | Reintroduzione delle Province Sullo stesso argomento Autonomia Trentino-Alto Adige: Spagnolli chiede il voto del PD? Domande chiave Perché il PD deve decidere il destino delle province autonome? Come influirà il voto di Palazzo Madama sulla gestione delle valli?... Riforma Statuto Trentino-Alto Adige, sì del SenatoIl Senato ha dato il via libera definitivo, sul piano parlamentare, alla riforma dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nella seduta del ... secolo-trentino.com Aula Senato approva riforma statuto Trentino Alto Adige, è leggeRoma, 13 mag. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato con 129 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astensioni il ddl costituzionale sulle modifiche allo statuto speciale per il Trentino Alto Adi ... askanews.it