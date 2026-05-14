Automobilista vola nel dirupo per 30 metri | soccorsa in fondo al burrone

Un incidente si è verificato a Roncofreddo, dove un'auto è uscita di strada e si è schiantata in un dirupo, percorrendo circa trenta metri prima di fermarsi. La vettura è finita in fondo al burrone, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre l’automobilista. La persona è stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

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Paura a Roncofreddo, dove un'auto è volata in un dirupo per trenta metri dopo essere uscita di strada. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì, intorno a mezzogiorno in viale dei Caduti. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena, che si è calata nel burrone per liberare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auto vola giù nel burrone per 15 metri: quattro feriti e paura dopo l’impatto con un furgoneTempo di lettura: 2 minutiQuattro persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale. Leggi anche: Automobilista finisce nel fosso. Soccorsa dal sindaco Franceschi Argomenti più discussi: L’auto precipita in un burrone: Anna muore a 29 anni dopo un volo di 200 metri; Auto in bilico nel dirupo a picco sul mare; Colle, uomo vola nel dirupo. Era a passeggio con il cane. Portato in salvo dai pompieri; Perde il controllo dell'auto e precipita per 200 metri in un burrone, Anna Seebacher muore a 29 anni. Auto vola nel dirupo. Paura per due anziani. Tornavano da un funeralePrecipita con l’auto in un dirupo mentre stava recandosi in compagnia della moglie al funerale di un vecchio amico al Santuario della Madonna del Monte. Un incidente avvenuto in una zona isolata, tra ... lanazione.it