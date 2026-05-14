Auditel | sfida tra calcio e fiction divide il pubblico in TV

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, le tendenze di ascolto televisivo hanno mostrato una netta divisione tra gli spettatori, con alcune preferenze che si sono concentrate sulle partite di calcio e altre sulle fiction. La sfida tra Lazio e Inter ha attirato l’attenzione di molti, mentre altri hanno preferito seguire programmi di intrattenimento o serial televisivi. La domanda riguarda quale delle due opzioni abbia ottenuto i numeri più alti durante questa settimana.

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? Punti chiave Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tra calcio e fiction?. Come ha reagito il pubblico alla sfida tra Lazio e Inter?. Quali serie hanno salvato lo share della Rai contro il calcio?. Quanto influenzeranno questi dati il mercato pubblicitario delle emittenti?.? In Breve Rai 2 trasmette Mare Fuori 6 mentre Rai 3 propone Chi l'ha?.. Rete 4 e Italia 1 trasmettono rispettivamente Realpolitik e Il richiamo della foresta.. Dati definitivi Auditel disponibili dalle ore 10 di giovedì 14 maggio 2026.. Rilevazione tramite people-meter monitora ogni spostamento di attenzione delle famiglie campione.. I dati Auditel relativi alla serata di mercoledì 13 maggio 2026 mostrano un palinsesto televisivo molto frammentato, con la sfida tra sport e fiction che ha tenuto impegnati gli spettatori su diverse reti nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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