Auditel | sfida tra calcio e fiction divide il pubblico in TV

Negli ultimi giorni, le tendenze di ascolto televisivo hanno mostrato una netta divisione tra gli spettatori, con alcune preferenze che si sono concentrate sulle partite di calcio e altre sulle fiction. La sfida tra Lazio e Inter ha attirato l’attenzione di molti, mentre altri hanno preferito seguire programmi di intrattenimento o serial televisivi. La domanda riguarda quale delle due opzioni abbia ottenuto i numeri più alti durante questa settimana.

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? Punti chiave Chi ha vinto la battaglia degli ascolti tra calcio e fiction?. Come ha reagito il pubblico alla sfida tra Lazio e Inter?. Quali serie hanno salvato lo share della Rai contro il calcio?. Quanto influenzeranno questi dati il mercato pubblicitario delle emittenti?.? In Breve Rai 2 trasmette Mare Fuori 6 mentre Rai 3 propone Chi l'ha?.. Rete 4 e Italia 1 trasmettono rispettivamente Realpolitik e Il richiamo della foresta.. Dati definitivi Auditel disponibili dalle ore 10 di giovedì 14 maggio 2026.. Rilevazione tramite people-meter monitora ogni spostamento di attenzione delle famiglie campione.. I dati Auditel relativi alla serata di mercoledì 13 maggio 2026 mostrano un palinsesto televisivo molto frammentato, con la sfida tra sport e fiction che ha tenuto impegnati gli spettatori su diverse reti nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auditel: sfida tra calcio e fiction divide il pubblico in TV ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sfida tra reality e speciali: la serata tv che divide il pubblicoLa serata televisiva di venerdì 17 aprile 2026 ha una competizione serrata tra i principali canali nazionali, con programmi che spaziano dal varietà... Auditel, sfida tra fiction e action: ecco i numeri della serataI dati Auditel relativi alla serata di lunedì 13 aprile 2026 delineano un quadro chiaro della distribuzione dell’audience tra le principali reti... Argomenti più discussi: Roberta Valente, finale di stagione oltre il 20% di Share. Fatica Racconto di una Notte, Fazio in crescita sul Nove. I dati Auditel del 10 maggio 2026; Ascolti tv ieri 10 maggio 2026, dalla partita Barcelona - Real Madrid a Roberta Valente allo scontro Scotti - De Martino; Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 10 maggio 2026: i dati Auditel; Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 7 maggio 2026: i dati Auditel. Ascolti tv, la sfida infinita tra Scotti e De Martino: i dati Auditel dell’access prime timeLa Ruota della Fortuna su Canale 5 resta in vetta agli ascolti tv dell’access prime time con 5.115.000 spettatori (24.7%). Nella puntata precedente Gerry Scotti era arrivato a 4.427.000 spettatori (22 ... affaritaliani.it