Astroaperitivo | L' interpretazione dei sogni

Un sogno che si ripresenta nella mente durante tutta la giornata può lasciare un senso di confusione. In questo episodio di Astroaperitivo, si approfondisce il rapporto tra i sogni e l’astrologia, con un focus su come le interpretazioni possano essere legate ai segni zodiacali. Il format invita a confrontarsi sulle connessioni tra il mondo onirico e i temi astrali, offrendo uno spazio di riflessione aperto a chi si interessa di astrologia e sogni.

Hai mai fatto un sogno che ti è rimasto in testa tutto il giorno, senza riuscire a capire perché? Torna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmiche. Questa volta entriamo nel mondo dei sogni per una domanda molto semplice — ma potentissima: cosa stanno.🔗 Leggi su Veronasera.it

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