Aston Villa-Liverpool venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pareggio accettabile per entrambe

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Aston Villa e Liverpool. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici da parte degli analisti. Attualmente, tre squadre si contendono ancora i posti nelle prime cinque posizioni della classifica, tra cui Aston Villa e Liverpool, che occupano le prime posizioni, e il Bournemouth, che potrebbe comunque arrivare sesto. La sfida tra le due squadre resta aperta, con un pareggio che potrebbe accontentare entrambe.

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