Aston Villa-Liverpool venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pareggio accettabile per entrambe

Venerdì 15 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Aston Villa e Liverpool, due squadre ancora in corsa per un posto tra le prime cinque in classifica. Attualmente, sono le più posizionate tra le tre formazioni ancora in lotta, insieme al Bournemouth, che ha possibilità di arrivare anche sesto. La sfida tra le due squadre mantiene una certa incertezza, con un pareggio che potrebbe essere considerato un risultato accettabile per entrambe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui