A Conegliano è sfuggita una vittoria nelle finali Scudetto di pallavolo, evento che non si verificava da due anni. La sconfitta è arrivata contro una squadra di Milano, rinomata soprattutto per la presenza di una giocatrice di alto livello. La partita si è conclusa con il risultato sfavorevole per la squadra di casa, segnando un momento di svolta nel campionato.

Non succedeva da due anni ed è successo contro Milano, che soprattutto grazie a Paola Egonu ha battuto in trasferta la miglior squadra della pallavolo italiana Domenica sera la Numia Vero Volley Milano ha battuto per 3 set a 1 la Prosecco Doc Imoco Conegliano nella gara-3 delle finali Scudetto femminili di pallavolo. Conegliano, che aveva vinto le prime due partite della serie, rimane in vantaggio per 2 partite a 1, e le basterà vincerne un’altra per portarsi a casa l’ottavo campionato consecutivo. Con la vittoria di ieri, arrivata in trasferta, Milano ha però quantomeno impedito a Conegliano di vincere le finali in tre partite com’era successo l’anno scorso, e ha riaperto in parte la serie.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Conegliano ha perso una partita nelle finali Scudetto di pallavolo

VOLLEY FEMMINILE: DECIMA FINALE PER LE PANTERE | 25/03/2026

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