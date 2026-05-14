Assegno di inclusione di maggio quando arriva il pagamento | il calendario Inps

Da quifinanza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti per l’Assegno di Inclusione di maggio. Secondo le informazioni fornite, i pagamenti sono previsti per il 15 e il 27 del mese. Nessuna variazione o eventuale anticipo è stata annunciata, e le date restano quelle indicate ufficialmente dall’ente. Gli utenti interessati possono programmare di conseguenza i loro movimenti bancari.

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L’Inps ha reso noto il calendario ufficiale dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione. Come indicato dall’Istituto nel calendario dei pagamenti, i giorni per l’accredito da segnare in calendario sono il 15 e il 27 del mese. A ricevere l’Adi a metà mese sono i cittadini e le cittadine che hanno firmato il patto di attivazione digitale nel mese di aprile e che quindi accedono per la prima volta alla misura. Stessa data anche per il primo pagamento dopo il rinnovo. Che cos’è l’Assegno di Inclusione. L’Assegno di Inclusione è la misura nazionale di contrasto alla povertà introdotta dal 1° gennaio 2024, istituita dall’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Assegno di Inclusione: Quando arriva la ricarica Il calendario di maggio 2026

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