Ascolti TV | Mercoledì 13 Maggio 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 è andato in onda il programma “Succede anche nelle migliori famiglie”, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La trasmissione, molto seguita, ha visto la partecipazione di vari ospiti e ha riscosso un buon riscontro negli ascolti televisivi della fascia serale. I dati di ascolto mostrano che il programma ha mantenuto un buon livello di ricezione tra gli spettatori.

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Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il richiamo della foresta incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono.000 spettatori (%). Sul Nove Enrico Brignano Show raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 13 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lunedì da Leoni dell' 11 maggio 2026 - Il Leone Ruggisce 3 volte Notizie correlate Ascolti TV Mercoledì 13 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 13 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv mercoledì 13 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 6 maggio chi ha vinto tra David di Donatello, Battiti Live e Chi l'ha visto; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 13 Maggio, in prima serata; Ascolti Tv ieri (6 maggio): ‘Battiti Spring’ affonda i David di Donatello, boom Sciarelli con Garlasco, De Martino precipita; Siani vs Lazio-Inter: ecco chi ha vinto negli ascolti TV di ieri sera, 13 maggio. ?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com Ascolti tv 13 maggio: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa ItaliaGli ascolti tv di mercoledì 13 maggio. Su Rai1 è andato in onda il film Succede anche nelle migliori famiglie, mentre su Canale 5 la Coppa Italia con ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv 13 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it