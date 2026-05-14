Ascolti tv i dati del 13 maggio 2026
Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, l'audience televisiva ha registrato risultati rilevanti. Su Rai1, la trasmissione “Succede anche nelle migliori famiglie” ha raccolto 2 milioni di spettatori. La copertura della Coppa Italia ha mostrato un buon riscontro tra il pubblico, confermando l'interesse per gli eventi sportivi trasmessi in prima serata. I dati forniti sono ufficiali e aggiornati.
Bene la Coppa Italia. Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie porta a casa 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. In onda su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter conquista ben 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%. Poi, su Rai2 Mare Fuori 6 si ferma 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta non va oltre 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 710.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia registrano 384.🔗 Leggi su 361magazine.com
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