Ascolti tv i dati del 13 maggio 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, l'audience televisiva ha registrato risultati rilevanti. Su Rai1, la trasmissione “Succede anche nelle migliori famiglie” ha raccolto 2 milioni di spettatori. La copertura della Coppa Italia ha mostrato un buon riscontro tra il pubblico, confermando l'interesse per gli eventi sportivi trasmessi in prima serata. I dati forniti sono ufficiali e aggiornati.

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Bene la Coppa Italia. Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie porta a casa 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. In onda su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter conquista ben 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%. Poi, su Rai2 Mare Fuori 6 si ferma 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta non va oltre 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 710.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia registrano 384.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 13 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto Sullo stesso argomento Ascolti TV Mercoledì 13 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 13 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv, i dati del 13 aprile 2026Bene il ritorno dei Cesaroni Nella serata di lunedì 13 aprile si impone il debutto dei Cesaroni su Canale 5, che conquista 3. Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 7 maggio chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Le Iene, Del Debbio; Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì); Ascolti tv, Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: chi vince? I dati Auditel; Ascolti tv 10 maggio: Roberta Valente chiude col botto (20.4%), Racconto di una notte si ferma al 12.8%. Ascolti TV 12 maggio: la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip ha tenuto o ha perso pubblico? Dati auditel e numeri qui x.com Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-InterAscolti tv 13 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri sera, 13 maggio 2026: chi ha vinto tra Siani e Lazio-Inter?Andando con ordine, su RAI 1 è andato in onda il film di e con Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie, uscito nel 2024. Su CANALE 5, invece, il piatto forte della serata: la finale di ... money.it