ascolti tv i dati del 13 aprile 2026

Nella serata di lunedì 13 aprile 2026, il debutto della nuova stagione dei Cesaroni su Canale 5 ha ottenuto circa 3 milioni di spettatori. La trasmissione ha registrato un buon risultato, bissando l’attenzione del pubblico rispetto alle serate precedenti. I dati di ascolto indicano un interesse crescente per i programmi televisivi di prima serata, con una leggera flessione rispetto alle scorse settimane.

Bene il ritorno dei Cesaroni. Nella serata di lunedì 13 aprile si impone il debutto dei Cesaroni su Canale 5, che conquista 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. Poi, in onda su Rai 1, La buona stella, non va oltre 2.768.000 spettatori pari al 16.2%. Rai2 con The Floor – Ne rimarrà solo uno, game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato porta a casa 622.000 spettatori pari al 3.9%. Poi, Rai 3 ha trasmesso Lo stato delle cose, che ha interessato 1.205.000 spettatori (8%). Italia1, con The Transporter Legacy, registra 913.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 spazio all’approfondimento di Quarta Repubblica, che ha registrato 658.000 spettatori (5.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti TV 13 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 13 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti tv, i dati del 2 aprile 2026Bene la rai Nella serata di ieri, giovedì 2 aprile 2026, su Rai1 Qualcosa di Lilla registra 1.

[MULTI SUB] BTS JUNGKOOK & V (April 8, 2026) Just Woke Up!

Tu ascolti il mio cuore malato [...] non dar retta al suo ritmo guasto e malato: il mio cuore è buono, perché tu ci sei dentro. [...] *** Veglio i tuoi occhi Con mani ormai vecchie stringo le tue mani, con occhi ormai vecchi veglio i tuoi occhi. Mentre morivano mondi, a - facebook.com facebook

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