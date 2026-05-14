Ascoli trovato morto Sbirulino | il silenzio in casa a Borgo Solestà

Nella zona di Borgo Solestà, un'unità di pronto intervento è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante un silenzio anomalo proveniente da un appartamento. Dopo aver verificato il mancato contatto con l'inquilino, le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare nell’abitazione. All’interno, è stato trovato senza vita un uomo di 50 anni, noto come “Sbirulino”. La scena è stata sottoposta a rilievi, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

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