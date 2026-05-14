Ascoli trovato morto Sbirulino | il silenzio in casa a Borgo Solestà
Nella zona di Borgo Solestà, un'unità di pronto intervento è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante un silenzio anomalo proveniente da un appartamento. Dopo aver verificato il mancato contatto con l'inquilino, le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare nell’abitazione. All’interno, è stato trovato senza vita un uomo di 50 anni, noto come “Sbirulino”. La scena è stata sottoposta a rilievi, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.
?? Punti chiave Chi aveva segnalato il silenzio sospetto nell'appartamento di Borgo Solestà? Come è stato possibile entrare in casa dopo il mancato contatto? Quali episodi del passato hanno reso celebre il soprannome di Sbirulino? Perché l'uomo era fuggito all'estero anni prima della sua morte??? In Breve Ermanno Procaccini viveva solo a Borgo Solestà dopo la morte della compagna. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per soccorrere l'uomo di 68 anni. Il decesso per arrest . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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