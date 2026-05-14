Arriva la nuova Jeep Avenger

Jeep ha annunciato il lancio della nuova Avenger, un modello che si inserisce in una lunga tradizione di veicoli iconici del marchio. La presentazione si è svolta recentemente a Torino, segnando un passo importante per il costruttore. La vettura rappresenta un aggiornamento nella gamma, con caratteristiche che puntano a soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo compatto ma versatile. La produzione di questo modello si aggiunge alla produzione di altri veicoli della stessa marca, consolidando la presenza sul mercato.

TORINO (ITALPRESS) – Jeep presenta la Nuova Jeep Avenger e apre un nuovo capitolo di una straordinaria storia di successo. Ottantacinque anni di storia del brand in poco più di quattro metri: la Nuova Jeep Avenger racchiude tutti i valori Jeep nel modello più compatto della gamma. Espressione contemporanea del DNA del marchio e al tempo stesso profondamente innovativa, Jeep Avenger è stata disegnata a Torino e progettata in Europa, pensando ai clienti europei, ed è apprezzata a livello globale grazie alla sua combinazione unica di stile, funzionalità, capacità, tecnologia e versatilità. Questa formula di prodotto ha segnato un punto di svolta nel segmento B-SUV, poichè ha offerto capacità off-road mai viste prima nella categoria, unite alla personalità di una compatta moderna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Nouvelle Jeep Avenger arrive.

Sullo stesso argomento

Nuova Jeep Avenger 2026: come sarà il restyling e quando arriva?Il restyling della Jeep Avenger è già abbastanza chiaro nelle linee generali: sarà un aggiornamento “soft”, non una rivoluzione.

Leggi anche: Nuova Jeep Avenger 2026: torna il 4×4 Jeep da 25.700€?

Temi più discussi: Jeep Avenger, il restyling sfoggia la nuova mascherina e un'edizione celebrativa; Nuova Avenger: arriva il restyling della bestseller Jeep; Jeep Avenger, ecco come cambia (poco) il baby suv; Nuova Jeep® Avenger: l’evoluzione della libertà compatta.

Nuova Jeep Avenger 2026: restyling più maturo, scelta tra benzina, ibrido ed elettrico, comfort moderno e dotazioni ricche. Conviene davvero comprarla ora? Scopri pro e contro e valuta se è il B-SUV giusto per te! #JeepAvenger #Auto2026 2lnk.io/AhXNo x.com

Arriva la nuova Jeep AvengerTORINO (ITALPRESS) – Jeep presenta la Nuova Jeep Avenger e apre un nuovo capitolo di una straordinaria storia di successo. Ottantacinque anni di storia del brand in poco più di quattro metri: la Nuova ... msn.com

Nuova Jeep Avenger 2026: si parte da 25.700 euro, tutti i prezziPrezzi da 25.700 euro, nuovo motore benzina da 100 CV e gamma aggiornata: la nuova Jeep Avenger si rinnova senza stravolgere il listino La novità più importante riguarda il motore. Con il refresh ... clubalfa.it