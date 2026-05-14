Arrestato 40enne ricercato | dovrà scontare 3 anni di carcere
Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni che era ricercato. L’arresto è stato effettuato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino. Il 40enne dovrà scontare una condanna di tre anni di reclusione.
Nella mattinata di ieri (mercoledì 13 maggio) gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino.Il provvedimento riguarda reati di atti.🔗 Leggi su Casertanews.it
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