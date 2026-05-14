Arrestato 40enne ricercato | dovrà scontare 3 anni di carcere

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni che era ricercato. L’arresto è stato effettuato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino. Il 40enne dovrà scontare una condanna di tre anni di reclusione.

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